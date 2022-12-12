Римский-Корсаков Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1844
Дата смерти21.06.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844 по 1862
Место жительства
С 1865 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.06.1908
Любенск, Плюсский муниципальный район, Псковская область