Римский-Корсаков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Николай Андреевич

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Место рождения

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.03.1844

Дата смерти

21.06.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1844 по 1862
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1865 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.06.1908
Любенск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
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