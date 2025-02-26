Уткина Татьяна Яковлевна 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Уткина Татьяна Яковлевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1826 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Уткин Семён Николаевич1825 ст. г.р.
Дети
Уткин (Бычков) Иван Семёнович1850 ст. г.р.
Уткин Василий Семёнович1851 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Семён Николаевич

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Уткин (Бычков) Иван Семёнович

Отец ребёнка: Уткин Семён Николаевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Уткин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Уткин Семён Николаевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Уткин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Уткин Семён Николаевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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