Уткина Татьяна Яковлевна
женский, родилась 1826 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Уткин Семён Николаевич1825 ст. г.р.
Дети
Уткин (Бычков) Иван Семёнович1850 ст. г.р.
Уткин Василий Семёнович1851 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Уткин (Бычков) Иван Семёнович
Отец ребёнка: Уткин Семён Николаевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Уткин Семён Николаевич
Рождение ребёнка
1854 ст.
Отец ребёнка: Уткин Семён Николаевич
Смерть
Неизвестно