Курятников Валентин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1921
Дата смерти07.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921
Отец: Курятников Федор
Мать: Курятникова Анна
Рождение ребёнка
21.02.1949
Рождение ребёнка
08.11.1950
Рождение ребёнка
14.04.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2001