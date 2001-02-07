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Курятников Валентин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1921

Дата смерти

07.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921

Отец: Курятников Федор

Мать: Курятникова Анна

Рождение ребёнка
21.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курятникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
08.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курятникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
14.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курятникова Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курятникова Евгения Александровна

Смерть
07.02.2001