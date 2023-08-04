Соболева Любовь Николаевна
Место рожденияЧистоозерный р-н, с. Покровка, Новосибирская обл
Дата рождения25.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1957
Чистоозерный р-н, с. Покровка, Новосибирская обл
Рождение ребёнка
10.04.1976
Сын: Алексеев Алексадр Анатольевич
Отец ребёнка: Авдейчук Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1979
Дочь: Авдейчук Алла Николаевна
Отец ребёнка: Авдейчук Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдейчук Николай Николаевич
Новосибирская обл., Баганский р-н, с. Баган