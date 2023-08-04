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Соболева Любовь Николаевна

Место рождения

Чистоозерный р-н, с. Покровка, Новосибирская обл

Дата рождения

25.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1957

Отец: Соболев Николай Егорович

Мать: Сидорович Валентина Демьяновна

Чистоозерный р-н, с. Покровка, Новосибирская обл
Рождение ребёнка
10.04.1976

Сын: Алексеев Алексадр Анатольевич

Отец ребёнка: Авдейчук Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1979

Дочь: Авдейчук Алла Николаевна

Отец ребёнка: Авдейчук Николай Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдейчук Николай Николаевич

Новосибирская обл., Баганский р-н, с. Баган