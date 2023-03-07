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Харина Домника Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Епимахова

Отец ребёнка: Харин Епимах Фомин

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Феодора Епимахова

Отец ребёнка: Харин Епимах Фомин

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Мариамна Епимахова

Отец ребёнка: Харин Епимах Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Епимах Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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