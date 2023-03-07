Харина Домника Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Епимахова
Отец ребёнка: Харин Епимах Фомин
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Феодора Епимахова
Отец ребёнка: Харин Епимах Фомин
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Мариамна Епимахова
Отец ребёнка: Харин Епимах Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харин Епимах Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829