Варвара Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

22.01.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1872

Сын: Никифор Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1873

Дочь: Евгения Васильева

Отец ребёнка: Василий Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1874

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1878

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Акимов

Смерть
22.01.1899
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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