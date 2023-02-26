Варвара Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти22.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
25.05.1872
Сын: Никифор Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
16.12.1873
Дочь: Евгения Васильева
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
31.12.1874
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
29.08.1878
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Акимов
Смерть
22.01.1899