Полякова Светлана Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Светлана Давыдовна

Полякова Светлана Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

бб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манджиева Ангелина Савровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манджиева Ангелина Савровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталаев Олег Иванович

Рождение ребёнка
01.06.2009

Сын: Баталаев Иван Олегович

Отец ребёнка: Баталаев Олег Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.