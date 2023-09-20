Полякова Светлана Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манджиева Ангелина Савровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манджиева Ангелина Савровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.2009
Отец ребёнка: Баталаев Олег Иванович