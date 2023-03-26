Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.

Дочь: София Никитична

Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Муж: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.

Сын: Чеховский Иван Никитич

Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Василий Петров Мыльченков и Евдокия Тихоновна Кащеева
Рождение ребёнка
29.08.1910 ст.

Сын: Чеховский Александр Никитич

Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне Трофим Петров Мыльченков и Мария Петровна Акимова
Рождение ребёнка
27.08.1911 ст.

Сын: Чеховский Никита Никитич

Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне Трофим Петров Мыльченков и София Петровна Чеховская
Рождение ребёнка
27.09.1915 ст.

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: д. Матвеевка крестьянин Димитрий Захаров Кащеев и с. Ветрено Мария Петровна Акимова
Рождение ребёнка
24.07.1918 ст.

Сын: Чеховский Михаил Никитич

Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне Павел Димитриев Хулин и Марфа Кирилловна Чеховская
Смерть
Неизвестно
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