Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.
Дочь: София Никитична
Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович
Воспреемники: Василий Петров Мыльченков и Евдокия Тихоновна Кащеева
Рождение ребёнка
29.08.1910 ст.
Сын: Чеховский Александр Никитич
Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович
Воспреемники: крестьяне Трофим Петров Мыльченков и Мария Петровна Акимова
Рождение ребёнка
27.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович
Воспреемники: крестьяне Трофим Петров Мыльченков и София Петровна Чеховская
Рождение ребёнка
27.09.1915 ст.
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович
Воспреемники: д. Матвеевка крестьянин Димитрий Захаров Кащеев и с. Ветрено Мария Петровна Акимова
Рождение ребёнка
24.07.1918 ст.
Отец ребёнка: Чеховский Никита Иванович
Воспреемники: крестьяне Павел Димитриев Хулин и Марфа Кирилловна Чеховская
Смерть
Неизвестно