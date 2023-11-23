Евгения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Смирнова) Августа Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Смирнова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Смирнова) Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Смирнова) Глафира Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев
Смерть
Неизвестно