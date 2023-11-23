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Евгения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Смирнова) Августа Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Андрей Петров

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Смирнова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Смирнова) Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Смирнова) Глафира Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильев

Смерть
Неизвестно

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