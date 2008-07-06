Шанина Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанина Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.08

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.08

Отец: Шанин Михаил Александрович

Мать: Шанина - Данилова Наталья Анатольевна

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