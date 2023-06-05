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Дарья Филипова
Дарья Филипова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Матвей
1828 г.р.
Дети
Авдотья
1846 г.р.
Федор
1850 г.р.
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь:
Авдотья
Отец ребёнка:
Матвей
Рождение ребёнка
1850
Сын:
Федор
Отец ребёнка:
Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Матвей
Смерть
Неизвестно
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