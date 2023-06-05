Дарья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

1846 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Матвей

Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор

Отец ребёнка: Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей

Смерть
Неизвестно