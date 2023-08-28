Дядичнеко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядичнеко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1910

Отец: Селезнев Илларион

Мать: Селезнева Марфа

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дядиченко Иван

Отец ребёнка: Дядиченко Яков

Рождение ребёнка
25.08.1932

Дочь: Колесникова Екатерина

Отец ребёнка: Дядиченко Яков

Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Роменский Василий

Отец ребёнка: Роменский Иван

Рождение ребёнка
07.08.1945

Сын: Роменский Анатолий

Отец ребёнка: Роменский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роменский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дядиченко Яков

Смерть
Неизвестно
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