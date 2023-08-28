Дядичнеко Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1910
Отец: Селезнев Илларион
Мать: Селезнева Марфа
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дядиченко Иван
Отец ребёнка: Дядиченко Яков
Рождение ребёнка
25.08.1932
Дочь: Колесникова Екатерина
Отец ребёнка: Дядиченко Яков
Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Роменский Василий
Отец ребёнка: Роменский Иван
Рождение ребёнка
07.08.1945
Сын: Роменский Анатолий
Отец ребёнка: Роменский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роменский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дядиченко Яков
Смерть
Неизвестно