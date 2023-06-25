Симонова Наталья Васильевна 22.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симонова Наталья Васильевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 22.08.1905, Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла 09.07.1995

Отец
ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Ульянова (Симонова) Мария Петровна02.11.1928 г.р.
Жукова (Симонова) Нина Петровна10.06.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1905

Отец: Василий

Мать: не указана

Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.11.1928

Дочь: Ульянова (Симонова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Симонов Пётр

Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
10.06.1946

Дочь: Жукова (Симонова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Симонов Пётр

Смерть
09.07.1995

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