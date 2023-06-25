Симонова Наталья Васильевна
женский, родилась 22.08.1905, Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла 09.07.1995
ОтецВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Ульянова (Симонова) Мария Петровна02.11.1928 г.р.
Жукова (Симонова) Нина Петровна10.06.1946 г.р.
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Рождение
22.08.1905
Отец: Василий
Мать: не указана
Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1928
Дочь: Ульянова (Симонова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Симонов Пётр
Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.06.1946
Дочь: Жукова (Симонова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Симонов Пётр
Смерть
09.07.1995