Рендино Валерьян Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1935
Дата смерти01.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1959
Жена: Рендино Нина Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1960
Дочь: Рендино Ирина Валерьяновна
Мать ребёнка: Рендино Нина Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1969
Дочь: Рендино Ольга Валерьяновна
Мать ребёнка: Рендино Нина Николаевна
Смерть
01.06.2006