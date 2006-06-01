Рендино Валерьян Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рендино Валерьян Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1935

Дата смерти

01.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1959

Жена: Рендино Нина Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1960

Дочь: Рендино Ирина Валерьяновна

Мать ребёнка: Рендино Нина Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Рендино Ольга Валерьяновна

Мать ребёнка: Рендино Нина Николаевна

Смерть
01.06.2006
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