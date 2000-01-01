Щетинин Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: Щетинин Александр Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Щетинин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Щетинин Емельян Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно