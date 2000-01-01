Щетинин Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Щетинин Александр Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Щетинин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Щетинин Емельян Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Щетинин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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