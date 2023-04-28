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Майоров Петр Панфилович

Место рождения

Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Майоров-Сюсяев Зиновий Петрович

Мать ребёнка: Майорова Ульяна Ивановна

Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1941 или 1945
Место призыва Кагановичский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Кагановичский р-н Воинское звание гв. сержант Воинская часть 8 гвардейская штурмовая авиационная дивизия Награды Медаль «За боевые з... Показать все
Получение воинского звания/чина
10.09.1944
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 26/н от: 10.09.1944 Издан: 8 гв. шад 1 гв. шак 1 Украинского фронта
Смерть
Неизвестно
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