Майоров Петр Панфилович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1923
Сын: Майоров-Сюсяев Зиновий Петрович
Мать ребёнка: Майорова Ульяна Ивановна
Призыв на военную службу
1941 или 1945
Место призыва Кагановичский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Кагановичский р-н Воинское звание гв. сержант Воинская часть 8 гвардейская штурмовая авиационная дивизия Награды Медаль «За боевые з... Показать все
Получение воинского звания/чина
10.09.1944
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 26/н от: 10.09.1944 Издан: 8 гв. шад 1 гв. шак 1 Украинского фронта
Смерть
Неизвестно