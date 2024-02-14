Ибрагимов Асадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Асадулла

Место рождения

с.Ендовищи

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ибрагимов Исмаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Ибрагимов Асадулла . Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Ендовище. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно

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