Ибрагимов Асадулла
Место рожденияс.Ендовищи
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ибрагимов Исмаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Ибрагимов Асадулла . Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Ендовище. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно