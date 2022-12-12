Спиридонова (Гришина) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Гришин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1895
Сын: Спиридонов Димитрий Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Бракосочетание
08.?.1895
Крутец, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1899
Дочь: Серова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
11.01.1903
Сын: Спиридонов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Серова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Михаил
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Василий
Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич
Смерть
Около 1914