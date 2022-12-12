Спиридонова (Гришина) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Гришина) Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Гришин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1895

Сын: Спиридонов Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
08.?.1895

Муж: Спиридонов Андрей Васильевич

Крутец, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1899

Дочь: Серова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Спиридонов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Серова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Михаил

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Василий

Отец ребёнка: Спиридонов Андрей Васильевич

Смерть
Около 1914
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