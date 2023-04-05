Исеналиев Марат Булатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исеналиев Марат Булатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Исеналиева Нурия Хабуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Хасан Маратович

Мать ребёнка: Исеналиева Саида Лутовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Карим Маратович

Мать ребёнка: Исеналиева Саида Лутовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исеналиева Саида Лутовна

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