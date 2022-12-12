Поздний Тихон Максимович
Место рождения
Дата рождения11.06.1902 ст.
Дата смерти28.02.1903 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1902 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
16.06.1902 ст.
Восприемники: Яков Финогенович Скворцов и Матрена Стефановна Ильченкова
Смерть
28.02.1903 ст.
От простуды
Похороны
01.03.1903 ст.