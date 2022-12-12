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Поздний Тихон Максимович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

11.06.1902 ст.

Дата смерти

28.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1902 ст.

Отец: Поздний Максим Григорьевич

Мать: Поздняя Евдокия Михайловна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
16.06.1902 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Яков Финогенович Скворцов и Матрена Стефановна Ильченкова
Смерть
28.02.1903 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
От простуды
Похороны
01.03.1903 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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