Булатов Афонасий Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Булатов Леонтий Карпов
Мать: Булатова Анна Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Фекла Афанасьева
Мать ребёнка: Булатова Марья (Васильева)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848