Булатов Афонасий Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Афонасий Леонтьев

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Между 1772 и 1776 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Булатов Леонтий Карпов

Мать: Булатова Анна Фадеева

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Фекла Афанасьева

Мать ребёнка: Булатова Марья (Васильева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марья (Васильева)

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848
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