Отвалов Константин Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтвалов Константин Евдокимович

Отвалов Константин Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Отвалов Евдоким

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close