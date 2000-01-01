Шпенькова Лилия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1949
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
2019