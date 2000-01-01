Шпенькова Лилия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпенькова Лилия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1949

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2019
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