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Марфа Сергеевна

Место рождения

Высокий, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.05.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сергей Иванович

Мать: не указана

Высокий, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
01.07.1840 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1841

Дочь: Тернопольская Параскева Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.

Дочь: Тернопольская Мария Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1853

Сын: Чернопольский Иван Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1856

Дочь: Тернопольская Акулина Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.1857 ст.
Чахотка
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