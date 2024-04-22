Марфа Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти27.05.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Сергей Иванович
Бракосочетание
01.07.1840 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1841
Дочь: Тернопольская Параскева Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.
Дочь: Тернопольская Мария Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1853
Сын: Чернопольский Иван Борисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1856
Дочь: Тернопольская Акулина Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.1857 ст.
Чахотка