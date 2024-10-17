Евдакия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1820
Муж: Афанасий Иовлев
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1825
Сын: Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иовлев
Рождение ребёнка
08.09.1828
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иовлев
Рождение ребёнка
07.04.1832
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иовлев
Смерть
Неизвестно