Евдакия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1820

Муж: Афанасий Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1825

Сын: Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1828

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1832

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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