Тычинина (Чебыкина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тычинина (Чебыкина) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Чебыкин Тимофей

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1953

Сын: Тычинин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Тычинин Владимир Лукьянович

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тычинин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Тычинин Владимир Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тычинин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Тычинин Владимир Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тычинин Владимир Лукьянович

Смерть
Неизвестно