Тычинина (Чебыкина) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Чебыкин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1953
Сын: Тычинин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Тычинин Владимир Лукьянович
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тычинин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Тычинин Владимир Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тычинин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Тычинин Владимир Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно