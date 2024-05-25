Соколова (Мареева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1941
Дата смерти16.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1941
Отец: Мареев Иван
Рождение ребёнка
06.12.1964
Сын: Соколов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владмир Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1972
Дочь: Долинина (Соколова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владмир Иванович
Смерть
16.12.1994
Причина смерти: Рак