Соколова (Мареева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Мареева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1941

Дата смерти

16.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1941

Отец: Мареев Иван

Мать: Мареева (Федорова) Александра

Рождение ребёнка
06.12.1964

Сын: Соколов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владмир Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1972

Дочь: Долинина (Соколова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владмир Иванович

Смерть
16.12.1994
Причина смерти: Рак

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