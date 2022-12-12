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Платонов Павел Константинович

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Место рождения

Тюменская область ,Омутинский рай

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюменская область ,Омутинский рай
Рождение ребёнка
23.07.1931

Сын: Платонов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Молодых Аина Кузьмовиа

Кашевская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодых Аина Кузьмовиа

Смерть
Около 1944
Харьковская
Погиб освобождая Харьков. Штрафбат.
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