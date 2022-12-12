Платонов Павел Константинович
Место рожденияТюменская область ,Омутинский рай
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Тюменская область ,Омутинский рай
Рождение ребёнка
23.07.1931
Мать ребёнка: Молодых Аина Кузьмовиа
Кашевская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодых Аина Кузьмовиа
Смерть
Около 1944
Харьковская
Погиб освобождая Харьков. Штрафбат.