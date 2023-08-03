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Панюшкин Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1819 по 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1820 ст.

Отец: Панюшкин Семён Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1847 по 1848 ст.

Сын: Панюшкин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Панюшкин Дементий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Гликерия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно