Панюшкин Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1819 по 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1820 ст.
Отец: Панюшкин Семён Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1847 по 1848 ст.
Сын: Панюшкин Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Панюшкин Дементий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Гликерия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно