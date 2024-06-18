Соболевский Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1954
Дочь: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна
Рождение ребёнка
05.02.1959
Сын: Соболевский Василий Викторович
Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна
Рождение ребёнка
16.10.1965