Соболевский Виктор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соболевский Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1954

Дочь: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна

Рождение ребёнка
05.02.1959

Сын: Соболевский Василий Викторович

Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна

Рождение ребёнка
16.10.1965

Дочь: Подковырова (Соболевская) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна

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