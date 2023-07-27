Жаденов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаденов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаденов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаденов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаденов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаденов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самусева (жаденова) Васильевна

Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарахман (жаденова) ?

Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно