Жаденов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаденов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаденов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаденов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самусева (жаденова) Васильевна
Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарахман (жаденова) ?
Мать ребёнка: Жаденова Анисья Андреевна
Смерть
Неизвестно