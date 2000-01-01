Аристов-Порнов Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов-Порнов Максим Михайлович

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Место рождения

Митрохи

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Мать: Аристов-Порнов Дария

Митрохи
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