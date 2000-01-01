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Аристов-Порнов Максим Михайлович
Аристов-Порнов Максим Михайлович
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Место рождения
Митрохи
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Аристов-Порнов Михаил Козьмин
1763 г.р.
Мать
Аристов-Порнов (Аристов) Дария
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Мать:
Аристов-Порнов Дария
Митрохи
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