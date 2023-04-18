Ландышева Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландышева Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948

Отец: не указан

Мать: Ландышева Елизавета Евдокимовна

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