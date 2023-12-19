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Коновалова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Коновалова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
1990

Сын: Коновалов ... Владимирович

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Анатольевич

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