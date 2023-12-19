Коновалова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Коновалова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
1990
Сын: Коновалов ... Владимирович
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Анатольевич