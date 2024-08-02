Смирнова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова (Смирнова) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1921
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1924
Сын: Смирнов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно