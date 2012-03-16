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Койнова Светлана Алексеевна
Койнова Светлана Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.2012
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Койнова Елена Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2012
Отец: не указан
Мать:
Койнова Елена Александровна
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