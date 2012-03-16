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Койнова Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2012

Отец: не указан

Мать: Койнова Елена Александровна