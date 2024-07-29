Волосухина (Мамаева) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосухина (Мамаева) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
12.03.1989

Дочь: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.08.1995

Дочь: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.08.1995

Дочь: Волосухина Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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