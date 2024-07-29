Волосухина (Мамаева) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1989
Дочь: Морозова (Волосухина) Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.1995
Дочь: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.1995
Дочь: Волосухина Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич