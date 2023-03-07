Новикова (Кузавкова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Кузавкова) Прасковья

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Место рождения

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузавков Федор

Мать: не указана

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1936

Дочь: Архипова Валентина

Отец ребёнка: Новиков Сергей

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Новиков Валерий

Отец ребёнка: Новиков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай

Отец ребёнка: Новиков Сергей

Смерть
Неизвестно
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