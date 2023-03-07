Новикова (Кузавкова) Прасковья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузавков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1936
Дочь: Архипова Валентина
Отец ребёнка: Новиков Сергей
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Новиков Валерий
Отец ребёнка: Новиков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Николай
Отец ребёнка: Новиков Сергей
Смерть
Неизвестно