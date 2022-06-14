(Телегина) Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телегина) Варвара Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Василий Викторович

Отец ребёнка: Телегин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Викторовна

Отец ребёнка: Телегин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Телегин Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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