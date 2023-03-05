Абрамович (Абрамович) Александра Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абрамович Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Абрамович Мартын Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич