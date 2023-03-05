Абрамович (Абрамович) Александра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович (Абрамович) Александра Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич

Белошицы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич

Белошицы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Абрамович Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич

Белошицы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Абрамович Мартын Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамович Григорий Яковлевич

Белошицы, Житомирська область
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