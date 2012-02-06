Зимин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1954

Дата смерти

06.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1954

Отец: не указан

Мать: Зимина (Букотина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.2012

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