Зимин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1954
Дата смерти06.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2012