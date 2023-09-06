Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.2016

Дочь: Кабанова Марта Александровна

Отец ребёнка: Кабанов Александр Витальевич

Рождение ребёнка
2017

Сын: Кабанов Назар Александрович

Отец ребёнка: Кабанов Александр Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Александр Витальевич

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