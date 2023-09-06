Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.2016
Дочь: Кабанова Марта Александровна
Отец ребёнка: Кабанов Александр Витальевич
Рождение ребёнка
2017
Сын: Кабанов Назар Александрович
Отец ребёнка: Кабанов Александр Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно