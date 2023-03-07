Песюкова (Потанина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Потанин Петр Иванович
Бракосочетание
19.05.1895 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Песюкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Песюков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Смирнова Илария Николаевна
Отец ребёнка: Песюков Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно