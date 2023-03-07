Песюкова (Потанина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песюкова (Потанина) Александра Петровна

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Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Потанин Петр Иванович

Мать: Потанина Елена Тимофеевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.05.1895 ст.

Муж: Песюков Николай Михайлович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Песюкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Песюков Николай Михайлович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Смирнова Илария Николаевна

Отец ребёнка: Песюков Николай Михайлович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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