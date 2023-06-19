Мекотина (Бобанина) Акилина Максимова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1815