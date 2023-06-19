Мекотина (Бобанина) Акилина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина (Бобанина) Акилина Максимова

Место рождения

Вышние Пены, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышние Пены, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Мекотин Изот Дмитриев

Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мекотин Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мекотин Захар Дмитриев

Отец ребёнка: Мекотин Дмитрий Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Дмитрий Григорьев

Смерть
До 1815