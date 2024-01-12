Куличкин Валериан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баишев Л
Рождение ребёнка
17.03.1987
Дочь: Куличкина Варвара Валериановна
Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
17.03.1987
Дочь: Куличкина Анна Валериановна
Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличкин Николай Валерианович
Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Иннокентьевна