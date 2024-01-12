Куличкин Валериан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличкин Валериан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баишев Л

Мать: Куличкина Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
17.03.1987

Дочь: Куличкина Варвара Валериановна

Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Иннокентьевна

Рождение ребёнка
17.03.1987

Дочь: Куличкина Анна Валериановна

Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куличкин Николай Валерианович

Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Иннокентьевна

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