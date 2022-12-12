Бочаров Андрей Данило Вич Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Андрей Данило Вич Андрей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1924

Сын: Бочаров дмитрий андреевич

Мать ребёнка: Бочарова Зиновьева Дарья Ивановна

Гобики, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.06.1988
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