Бочаров Андрей Данило Вич Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1924
Сын: Бочаров дмитрий андреевич
Мать ребёнка: Бочарова Зиновьева Дарья Ивановна
Гобики, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.06.1988