Морева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1880
Дочь: Клирикова Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Константин Иосифович
Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Александр Иосифович
Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно