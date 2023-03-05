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Морева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1880

Дочь: Клирикова Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Леонид Иосифович

Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Константин Иосифович

Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Александр Иосифович

Отец ребёнка: Морев Йосиф Михаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Йосиф Михаилович

Смерть
Неизвестно
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