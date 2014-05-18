Лыкова Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1929
Дата смерти18.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929
Отец: Лыков Андрей
Мать: Лыкова Анна
Рождение ребёнка
30.09.1954
Отец ребёнка: Лапшин Алексей
Рождение ребёнка
16.07.1963
Сын: Таранухин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Таранухин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
16.07.1963
Дочь: Филатова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Таранухин Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Алексей
Смерть
18.05.2014