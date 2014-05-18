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Лыкова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Лыс, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

02.08.1929

Дата смерти

18.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929

Отец: Лыков Андрей

Мать: Лыкова Анна

Лыс, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Лапшин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Лапшин Алексей

Рождение ребёнка
16.07.1963

Сын: Таранухин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Таранухин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
16.07.1963

Дочь: Филатова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Таранухин Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Алексей

Смерть
18.05.2014
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