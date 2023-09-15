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Волошин Георгий

Место рождения

г. Новосибирск

Дата рождения

15.03.1930

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1930

Отец: Волошин Лев

Мать: Волошина Мария

г. Новосибирск
Работа или профессия
С 1960 по 2004
Завод (ул. Писарева 53)
Радиотехник, испытатель радиоприборов. | Сейчас НИИ электронных приборов
Работа или профессия
Неизвестно
Зап. Сиб. ЖД
Поездной радио-техник
Работа или профессия
Неизвестно
Радио-комитет
Радиотехник
Образование
Неизвестно
Школа № 9 (начальная) Сейчас ул. Советская 93. Школа №41 ул. 1905 года 61.
Среднее. (7 классов)
Смерть
2004
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище г. Новосибирск
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