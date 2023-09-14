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Смирнов Иван Кодратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1904

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Ивановна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1910 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Ивановна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Ивановна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евгения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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