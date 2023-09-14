Смирнов Иван Кодратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1904
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1910 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно